Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini onaylama zamanı geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'de yaşanan depremlerin NATO tarihinin en büyük afeti olduğunu söyledi.

Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini onaylama zamanı geldi

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Stoltenberg, Cumhurbaşkanımız ile görüştükten sonra bölgeye gidecek. Orada Milli Savunma Bakanı Akar ile görüşecek, deprem bölgesini ziyaret edecekler. NATO'nun sağlayacağı barınma merkezlerinin hazırlıklarını yerinde inceleyecekler.

Bugün, Ukrayna'daki savaş, tahıl anlaşmasının uzatılması gibi gündeme ilişkin konuları da görüştük. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin beklentilerimizi dile getirdik. NATO'nun daha güçlü hale gelmesi için Türkiye olarak gerekli desteği vermeye devam edeceğiz.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün, deprem felaketi sonrasında Türkiye'ye ve Suriye'ye dayanışma mesajları vermek için buradayım. Bu NATO topraklarında yaşanmış en büyük afet.

Türkiye'ye farklı ülkelerden arama kurtarma ekipleri gönderildi. NATO müttefikleri destek vermeye devam edecek. NATO'nun sahada çalışan bir ekibi var. Bu müttefiklerin Türkiye'yi güçlü bir şekilde destekleme zamanı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Her iki ülkenin başvurusunun onaylanma zamanı geldi. Ancak bu Türkiye'nin vereceği bir karar" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu da "Bizim Finlandiya ile ciddi bir sorunumuzun olmadığını ama İsveç'in bu konuda somut adım atması gerektiğini söylüyoruz. Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz, NATO'nun güçlenmesinden yanayız." diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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