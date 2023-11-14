Starbucks çalışanları tarihinin en büyük grevine hazırlanıyor!

Starbucks Workers United sendikasına göre yüzlerce işyerinde binlerce çalışan 16 Kasım perşembe günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, grev, Starbucks’ın promosyon etkinliği olan Kırmızı Bardak Günü’ne denk getiriliyor. Sendika, Starbucks’ın bu tür promosyonlar sırasında özellikle zahmetli olan personel ve zamanlama gibi konularda iyi niyetle müzakere etmeyi yasadışı bir şekilde reddettiğini söyledi.

STARBUCKS SENDİKAYI SUÇLADI

Starbucks tarafı ise gönderdiği bir e-postada adil bir şekilde müzakere etmeyi reddeden tarafın sendika olduğunu öne sürdü. İki taraf birçok mağazada, çalışanların video konferans yoluyla katılmalarına izin verilip verilmemesi de dahil olmak üzere toplantıların temel kuralları konusunda anlaşmazlığa düştü.

Sendika ise işçilerin haklarının tamamının verilmeden masaya oturmayacağını bildirdi.