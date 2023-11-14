ABD eski Başkanı Trump’ın oğlu sivil dolandırıcılık davasında hakim karşısına çıktı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. babasına ait Trump Organization şirketinin banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlandığı 250 milyon dolarlık sivil dolandırıcılık davası kapsamında savunma yapmak üzere New York’ta hakim karşısına çıktı.

Babasının 2017’deki başkanlığı döneminde kendisinin ve erkek kardeşinin yeni anlaşmalar yapmamaya karar verdikleri için "varlık yöneticisi" olduklarını söyleyen Trump Jr., "Geriye dönüp baktığımızda bunun muhtemel bir hata olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Babasının başkanlığı öncesinde kardeşleri Eric Trump ve Ivanka Trump ile kendi bağımsız projelerini yürüttüklerini söyleyen Trump Jr., 2017’de ise Eric Trump’ın şirkette günden güne daha fazla sorumluluk aldığını, kendisinin daha büyük projeler üzerinde çalıştığını, kız kardeşi Ivanka Trump’ın ise babaları ile Washington D.C’ye gittiğini ifade etti. Bu dönemde babalarının işlere karışmadığını ve ona iş götürmediklerini savunan Trump Jr.,"Eğer işin içinde olsaydı bu çok çabuk belli olurdu" diye konuştu.

Değerleri ile davaya konu olan mülklere ilişkin soruları yanıtlayan Trump Jr., babasını “Gayrimenkul sanatçısı” olarak niteledi. “Başkalarının göremediği şeyleri görüyor" diyen Trump Jr., New York’taki Seven Springs malikanesinin "muhteşem" olduğunu ve "babasının sanatı için potansiyel bir tuval" özelliği taşıdığını belirtti. İddianamede yer alan Mar-a-Lago malikanesinin değerinin yalnızca 18 milyon dolar değerinde olduğunun öne sürülmesine üzüldüğünü söyleyen Trump Jr., babasının harap olmuş binaları ve mülkleri devralan ve değerlendiren bir "vizyoner" olduğunu vurguladı.

Trump Organization şirketinde kaç kişinin çalıştığının sorulması üzerine yaklaşık bin kişiyi istihdam ettiklerini belirten Trump Jr., ödedikleri vergiyi “tam olarak bilmediğini”, ancak bunun “on milyonlarca” dolar olabileceğini söyledi. Kürsüden ayrılmadan önce Trump Organization şirketinin geleceği hakkında yorumda bulunan Trump Jr., önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimlerine atıfla "Sanırım bunların çoğu gelecek Kasım ayında ne olacağına bağlı” ifadelerini kullandı.

Donald Trump Jr., haklarındaki sivil dolandırıcılık davası kapsamında son olarak bu ay başında hakim karşısına çıkmıştı. Suçlamaların temelini oluşturan mali tablolarının hazırlanma sürecinde uzmanlara güvendiğini ileri süren Trump Jr., "Muhasebecilere bunun üzerinde çalıştı, biz de onlara bunun için para ödedik" demişti. Trump Jr., ABD merkezli şirketlerin mali tabloları yönetmek için kullandığı Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP) hakkındaki soru üzerine işletme eğitiminde öğrendiklerinin dışında GAAP kurallarına aşina olmadığını söylemişti.

Trump ve ailesi hakkında sahip oldukları mülkleri değerinden 2 milyar dolar fazla göstererek resmi evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla “sivil dolandırıcılık” davası açılmıştı. Trump ailesinin davayı kaybetmesi durumunda en az 250 milyon dolar para cezası ile karşı karşıya kalacağı belirtilmişti. Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan’da bulunan Trump Tower’daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları dahil mülklerinin akıbetinin de davanın sonucuna göre belli olacağı kamuoyuna yansımıştı.