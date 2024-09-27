Sonunda Bu da Oldu! Bebeklerini 6 Kutu Biraya Sattılar

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir çift, kamp alanında 2 aylık bebeklerini altı paket bira ve 1000 dolar karşılığında "satmaya" çalışırken yakalandı. 21 yaşındaki Darien Urban ve 20 yaşındaki Shalene Ehlers, "reşit olmayan bir kişinin refahını tehlikeye atmak ve reşit olmayan bir kişiden feragat etmek için bedel kabul etmeye çalışmak" suçlarıyla karşı karşıya.

21 Eylül Cumartesi günü polis, Ozarks'taki Beaver Gölü yakınlarındaki Rogers'ta bulunan Hide Away Kamp Alanı müdürünün ofisinden bir telefon aldı. Arayan kişi, 2 aylık bir bebeğin ebeveynlerinin altılı bira paketi ve bir miktar para karşılığında bebeklerini vermeye çalıştıklarını söyledi. Polis, olay yerine gelince bebek yerel bir hastaneye götürüldü.

'BEBEK SATIŞI'NDA YAZILI ANLAŞMA

Kısa süre olay yerinde "Ben, Darien Urban ve Shalene Ehlers, 21.09.24 tarihinde 1000 dolar karşılığında erkek bebeğimizin (ismi redakte edilmiştir) haklarını (bir erkeğin ismine) devrediyoruz" yazılı bir mektup ele geçirildi. Çiftin imzaladığı iddia edilen mektupta ayrıca "Feragatname: Bunu imzaladıktan sonra ikinizin de fikrini değiştirmek ve bir daha asla iletişime geçmemek mümkün olmayacaktır" denildi.

Görgü tanıkları, bebeğin amonyak ve dışkı gibi koktuğunu ve bezinin de dolu olduğunu söyledi. Bebeğin bezi değiştirildiğinde de kalçasında ve cinsel organında büyük bir kızarıklık, kabarcıklar ve şişlik olduğu belirtildi. Bir görgü tanığı da bebeğin bezinin içinde köpek tüyleri gördüğünü iddia etti.

'ÜÇ KÖPEĞİN YANINDA BEBEĞE BAKAMIYORUZ'

Bebeği "satın alan" adamın ifadesine göre, anne ile konuşunca kadın kendisine "üç köpek ve bir bebek sahibi olmayı birlikte yürütemediğini" söyledi. Ardından 6 bira paketi ve 1000 dolar karşılığında bebeği kendisine teslim edeceğini belirtti.

Urban ve Ehlers çifti 21 Eylül Cumartesi günü tutuklandı. Ardından 23 Eylül Pazartesi günü ayrı ayrı 50 bin dolar kefaletle hapishaneden serbest bırakıldı. Bebeğin bakımını Arkansas İnsan Hizmetleri Departmanı üstlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem