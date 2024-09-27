Kaçtığı Protestolar Onu BM'de Yakaladı! İsrail Başbakanı Netanyahu Konuşurken Salonu Terk Ettiler

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu devam ederken New York sokaklarında çok sayıda İsrail protestosu düzenlendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, protestoların arasından geçerek konuşma yapacağı BM salonuna geldi.

Netanyahu konuşmasında "Hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün bu sene buraya gelmeyi planlamıyordum. Ülkem bu sene bir savaşta. Bize karşı yapılan yalanları ve iftiraları duyduktan sonra ki bazılarını buradaki kişiler yaptı. Buraya gelmemdeki sebep, jalkım için konuşmak, ülkem için konuşmak, hakikati anlatmak. İsrail barış istiyor. İsrail sukünet istiyor. İsrail zamanında barış yaptı ve yine yapacak. Ancak barbar düşmanlarla karşı karşıyayız ve bizim kendimizi savunmamız gerek. Düşmanımız bizi yok etmek istiyor. Medeniyetimizi yok etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun BM'deki konuşması başladığı anda Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti.