Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Üyeliği İçin Flaş Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. BM Genel Kurulu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın kaderinin 5 ülkenin dudakları arasında olduğunu söyledi.

BM üyeliğine ilişkin konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu daimi üyelerin konumu iki dudak arasında her kararı rahatlıkla verebiliyor. 15 tane geçici üyenin ise burada herhangi bir tesiri söz konusu değil. Ve bu 5 daimi üye şu an itibarıyla dünyayı adeta yöneten, idare eden ülkeler konumunda. Dolayısıyla burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya gibi üyeler her ne kadar daimi üye teşebbüsü varsa da şu an itibarıyla daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri de söz konusu değil. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. Ve daimi üyelerinde bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok. 15 tane geçici üyenin zaten bu noktada yapabileceği hiçbir iş söz konusu değil."

YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ne ilişkin soru üzerine "Önümüzdeki yılın başında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısını yapacağız, şu anda büyükelçi Çağatay Bey muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor. Ve muhatabıyla yaptığı görüşmeler neticesinde de önümüzdeki yılın başında büyük ihtimalle bir araya gelme durumumuz olacak. Ve o bir araya gelişimizde de bu konuyu masaya yatıracağız' dedi.

MİÇOTAKİS İLE NE GÖRÜŞTÜ?

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmesi sorulan Erdoğan, 'Ağırlıklı olarak gerek bu Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı gerekse Ege'de yaşanan bazı malum sıkıntılar ve bu konuları da sayın Başbakan masaya yatıracağını ve bu sorunu da çözeceğini bizlere ifade etti' dedi.

PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesi hakkında ise 'Öne çıkan Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan sıkıntılardı. Bu konularda ben Paşinyan'ın olumlu yaklaşım içinde olduğunu gördüm. Temennimiz odur ki bu yaklaşımı bir araya gelmek suretiyle çözmektir ve bu konuyla ilgili Azerbaycan'ın da aynı anlayış içinde olduğunu biliyorum. Ve bu iki ülke bu yaklaşımı ortaya koyarak bu sorunu inşallah çözerler' açıklamasını yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem