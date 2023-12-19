İsrail'den "Gazze'de yeni bir ateşkese hazırız" mesajı
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas tarafından tutulan rehineleri kurtarmak ve Filistin bölgesine daha fazla yardım sağlanmasını sağlamak amacıyla Gazze'de yeni bir ateşkese girmeye hazır olduğunu ifade etti.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi'ndeki esirlere değindi. Herzog, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazır" dedi.
Herzog açıklamasında, "İsrail, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla başka bir insani duraklamaya ve ek insani yardıma hazırdır. Sorumluluk tamamen (Hamas lideri Yahya) Sinwar ve (diğer) Hamas liderlerine aittir" ifadelerini kullandı.
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ediyor.
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