Prenses Diana'nın elbisesi rekor fiyata satıldı

Zarafeti, yardımseverliği ve halka yakın duruşuyla tüm dünyada tanınan, ülkesi İngiltere'de halkın prensesi olarak anılan Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada satışa çıktı.

Eski Galler Prensesi Diana'nın 1985 yılında giydiği gece elbisesi Los Angeles merkezli müzayede evi Julien's Auctions tarafından açık artırmada alıcı buldu.

Prenses'in ilk kez 1985 yılında Floransa'da giydiği elbise 1 milyon 148 bin dolara satıldı.

Tasarımcı Jacques Azagury imzalı siyah-mavi gece elbisesi, beklenen fiyatın 11 katına satıldı.

EN PAHALI ELBİSE REKORU

Müzayede evi, elbisenin açık artırmada satılan en pahalı Prenses Diana'ya ait elbise olduğunu belirtti.

İKONİK KOYUNLU KAZAĞI SATILDI

Öte yandan, geçtiğimiz eylül ayında Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı açık artırmada 1,14 milyon dolara (30 milyon 721 bin lira) alıcı buldu. Tekliflerin çevrim içi verildiği açık artırmayı kazanan kişinin kimliği açıklanmadı ancak 15 dakika içinde 44 teklifin yapıldığı bildirildi.