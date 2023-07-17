Erdoğan "uzatmada hemfikiriz" demişti... Rusya: Tahıl Anlaşması bugünden itibaren askıya alındı

Son dakika haberi... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini belirtti ve Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini kaydetti. Erdoğan, cuma günü anlaşmayı uzatmakta hemfikir olduklarını söylemişti.

Son Güncelleme:
Erdoğan "uzatmada hemfikiriz" demişti... Rusya: Tahıl Anlaşması bugünden itibaren askıya alındı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Tahıl Anlaşması'nın bugünden itibaren askıya alındığı bildirildi. Açıklamada, "Rusya'yı etkileyen şartlar yerine getirildiğinde anlaşmaya derhal döneceğiz" denildi. 

Kremlin'in açıklamasında, anlaşmanın sona ermesiyle Kırım Köprüsü'ne saldırının arasında bir bağlantının olmadığı, Putin'in bu konudaki pozisyonunu daha önce de ifade ettiği belirtildi. 

ERDOĞAN, "UZATMA KONUSUNDA HEMFİKİRİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustosta Türkiye'ye geleceğini söylemiş, "Tahıl Koridoru anlaşmasını uzatma konusunda hemfikiriz. Temennimiz Putin ile müşterek kaldığımız gibi sürdürürüz." diye konuştu. 

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Rusya Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Para düşkünü ve sinsi olan 4 burç. Para hırsları yüzünden herkesi harcayabilirler. Para düşkünü ve sinsi olan 4 burç. Para hırsları yüzünden herkesi harcayabilirler.
Yunanistan'da son 24 saatte 46 orman yangını! Yunanistan'da son 24 saatte 46 orman yangını!
Kış için yufka saklama. Yazdan yapıp böyle 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz. Kış için yufka saklama. Yazdan yapıp böyle 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz.
AB ile Tunus arasında anlaşma: Göçmeni tut parayı al AB ile Tunus arasında anlaşma: Göçmeni tut parayı al
ÇOK OKUNANLAR
Bu hafta burçları neler bekliyor? Dinçer Güner 12 burç için tek tek anlattı Bu hafta burçları neler bekliyor? 12 burç için tek tek anlattı
Prof. Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri açıkladı: "Vücuda girerse DNA'yı bozar..." Prof. Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri açıkladı
Kharoon sıcakları geliyor! Pik yapacağı tarih açıklandı Kharoon sıcakları geliyor! Pik yapacağı tarih açıklandı
Cinsel yolla bulaşan en eski hastalık: Yeniden hortladı, Türkiye'de de vakalar artıyor; belirtiler neler, nasıl önlem alınır? Cinsel yolla bulaşan en eski hastalık: Yeniden hortladı, Türkiye'de de vakalar artıyor
Tapu sahiplerine yeni uyarı: Sakın bunu bilmeden gitmeyin Tapu sahiplerine yeni uyarı: Sakın bunu bilmeden gitmeyin