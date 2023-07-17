Erdoğan "uzatmada hemfikiriz" demişti... Rusya: Tahıl Anlaşması bugünden itibaren askıya alındı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Tahıl Anlaşması'nın bugünden itibaren askıya alındığı bildirildi. Açıklamada, "Rusya'yı etkileyen şartlar yerine getirildiğinde anlaşmaya derhal döneceğiz" denildi.

Kremlin'in açıklamasında, anlaşmanın sona ermesiyle Kırım Köprüsü'ne saldırının arasında bir bağlantının olmadığı, Putin'in bu konudaki pozisyonunu daha önce de ifade ettiği belirtildi.

ERDOĞAN, "UZATMA KONUSUNDA HEMFİKİRİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustosta Türkiye'ye geleceğini söylemiş, "Tahıl Koridoru anlaşmasını uzatma konusunda hemfikiriz. Temennimiz Putin ile müşterek kaldığımız gibi sürdürürüz." diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem