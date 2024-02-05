Şili'de orman yangınları: 99 kişi hayatını kaybetti

Şili'de orman yangınlarında 99 kişi hayatını kaybetti.

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Şili'de orman yangınları: 99 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında 99 kişi hayatını kaybetti.

Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana geldi.

Bölgede yer alan ve yangından etkilenen Quilpue kentinde çok sayıda ev hasar gördü.

Helikopterler orman yangınlarının evlere daha fazla zarar vermemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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