Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Cobquecura olan deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı.

Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, merkez üssü ülkenin Cobquecura kenti olan 6,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 111 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AA'nın aktardığına göre, deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Sarsıntı, Maule, Biobio ve O'Higgins kentlerinde de hissedildi. 

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