ABD'de tarihi karar: Donald Trump'a porno yıldızına 'sus parası ödeme' suçlaması

Daha önce hiçbir eski ABD başkanına resmen suçlama yöneltilmemişti. Trump, hakkında iki kez azil süreci yürütülen ilk ABD Başkanı olduktan sonra hakkında ceza davası başlatılan da ilk ABD lideri olacak.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in sözcüsü perşembe gecesi, "Bu akşam Sayın Trump'ın avukatıyla temasa geçip, Yüksek Mahkeme suçlamasıyla mahkemeye çağrılması sebebiyle Manhattan Bölge Savcılığı'na teslim olmasını koordine ettik" dedi.

Trump'ın avukatı Susan Necheles, eski Başkan'ın yüksek ihtimalle duruşma tarihinin belirlenmesi için salı günü hâkim karşısına çıkacağını ifade etti. Trump'a mahkemede suçlamaları kabul edip etmediği de sorulacak. NBC'nin gördüğü bir polis notuna göre, New York'ta emniyet güçleri cumadan itibaren ek güvenlik önlemleri almaya hazırlanıyor.

Trump'ın bu doğrultuda salı günü teslim olarak gözaltına alınması bekleniyor. Savcılığa teslim olduğunda Trump'ın parmak izi alınacak, fotoğrafı çekilecek ve gözaltı kayıtlarına girecek.

Trump, suçlama kararının duyurulmasından kısa süre sonra kararın "siyasi" olduğunu belirtti ve Başkan Joe Biden ile Demokratlar'ın kendisine karşı bir "cadı avı" yürüttüğünü iddia etti.

Trump'a tam olarak hangi suçlamaların yöneltildiği henüz bilinmese de davanın Daniels'a yapılan sus parası ödemesi ile bağlantılı olduğu biliniyor.

CUMHURİYETÇİ PARTİ BAŞKAN ADAYLIĞI YARIŞI NASIL ETKİLENECEK?

Yaşadığı yasal problemlere rağmen Trump, Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde 2024 başkan adayı seçilmeye en yakın gözüken isim olmaya devam ediyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimde yarışacak aday listesi belirlenmeye devam ederken, Trump anketlerde açık ara farkla önde gözüküyor.

Geçen hafta Morning Consult tarafından yapılan ankete göre, Trump olası ön seçim seçmenlerinin yüzde 54'ünün desteğini alırken, en büyük rakibi Florida Valisi Ron DeSantis yüzde 26'ya kadar gerilemiş durumda. Bu DeSantis'in aralıktan bu yana aldığı ben kötü anket sonucu.

Trump ve DeSantis, hâlâ olası rakiplerinin çok daha önünde bulunuyor. Ankette, Trump'ın eski başkan yardımcısı Mike Pence yüzde 7, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley ise yüzde 4 oy aldı. Trump'a karşı duruş sergiledikten sonra ara seçimde Temsilciler Meclisi'ndeki koltuğunu kaybeden Liz Cheney ise yüzde 3 destek aldı. Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yüzde 1'in altında kaldı.

Trump'a yöneltilen suçlamaların seçim sürecini de etkilemesi bekleniyor. Birçok uzman, süreç nedeniyle Trump'ın destekçilerinin eski başkan etrafında daha da kenetlenebileceğini, hatta ondan kopan seçmenlerin bile "haksızlığa uğradığı" duygusuyla geri gelebileceğini düşünüyor.

MAHKEMEYE KELEPÇELİ Mİ GİDECEK?

Geçen hafta Trump'ın danışmanlarına, Manhattan'daki büyük jüri kendisine suçlama yöneltirse mahkemeye kelepçeli çıkmak istediğini söylediği belirtildi.

The Guardian'a konuşan kaynaklara göre Trump, gerekçe olarak, porno yıldızı Stormy Daniels'a ödenen "sus parası"nı saklamaktaki rolü sebebiyle kendisine suçlama yöneltilmesi durumunda zaten mahkemeye gitmek zorunda kalacağına ve parmak izinin alınması için yetkililere teslim olacağına dikkati çekti. Kaynaklara göre Trump, "Bunu en azından bir gösteriye çevirebiliriz" dedi.

NE OLMUŞTU?

2016'da porno yıldızı Stormy Daniels, medya organlarını arayarak Trump'ın kendisiyle yaşadığı evlilik dışı ilişkiyi anlatmayı teklif etti.

Trump'ın ekibi durumdan haberdar olunca avukatı Michael Cohen, Daniels'a "sessiz kalması için" 130 bin dolar ödedi.

BBC'nin aktardığına göre, normalde böyle bir "sus parası" verilmesi yasa dışı değil. Ancak Trump, Cohen'e bu 130 bin dolarlık ödemeyi geri yaparken bunu kayıtlara "yasal ödemeler" olarak geçirdi. Savcılar, bunun evrakta sahtecilik olduğunu savunuyor. Bu, New York eyaletinde hafif suç sayılıyor. Ancak Trump'ın ödemeyi örtbas etmeye çalışması, yeterli kanıt bulunursa Trump'a ağır suçlamaların önünü de açabilir. İlk açıklamalar itibarıyla, Trump'ın yargılanacağı suçlamaların ne olduğu bilinmiyor.

Savcılar ayrıca, "Trump'ın seçmenlerden Daniels'la ilişkisini gizlemek için bu adımları attığı" tezini öne sürerek, bu sahteciliğin seçim yasalarını da ihlal ettiğini savunabilir.

Trump'ın suçlanmasını destekleyenler bile eski Başkan'ın suçlu bulunma ihtimalini düşük buluyor, çünkü böyle bir davanın çok fazla emsali bulunmuyor.

TRUMP YİNE DE BAŞKAN ADAYI OLABİLİR Mİ?

Trump, 2024'te Cumhuriyetçi Parti'den yine aday adayı olacağını açıklamıştı.

Resmi suçlama, Trump'ın aksi yönde karar vermemesi durumunda kampanyayı durdurmayacak.

ABD yasalarında, suçlu bulunan birinin kampanya yapmasını veya başkan seçilmesini yasaklayan bir madde bulunmuyor. Trump, seçim kazanması durumunda hapiste olsa bile başkanlık yapabilir.