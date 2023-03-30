ABD'li gazeteci Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklandı

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Yekaterinburg’da casusluk suçlamasıyla gözaltına aldığı ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Amerikan vatandaşı Moskova muhabirinin tutuklandığı bildirildi.

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ABD'li gazeteci Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklandı

Rus haber ajanslarına göre, Moskova Lefortovskiy Mahkemesi’nde yapılan basına kapalı duruşmada, hakim, FSB’nin talebine uygun olarak The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç’in 29 Mayıs’a kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, tutuklanan gazetecinin ABD ile mahkum değişimi kapsamına alınması konusunda, "Bu düzlemde konuyu gündeme getirmezdim. Çünkü geçmişte gerçekleşen bazı değişimler, halihazırda cezalarını çekmekte olan kişiler içindi." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da söz konusu ABD vatandaşının Yekaterinburg'da yaptığı şeyin gazetecilikle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Ne yazık ki, 'yabancı muhabir' statüsünün, gazetecilik vizesinin ve akreditasyonunun ülkemizdeki yabancılar tarafından gazetecilik olmayan faaliyetleri saklamak için kullanması ilk kez değil. Bu, eli yakalanan ilk bilinen Batılı değil." diye konuştu.

FSB açıklamasında, Gerşkoviç’in Amerikan hükümeti için casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Amerikan tarafından verilen talimatla hareket eden Evan Gerşkoviç'in, Rus askeri-sanayi kompleksindeki işletmelerden birinin faaliyetleri hakkında devlet sırrı oluşturan bilgiler topladığı tespit edildi. Söz konusu yabancı vatandaş, gizli bilgileri elde etmeye çalışırken Yekaterinburg'da gözaltına alındı." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

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