Seul Büyükelçiliği'nden Güney Kore'deki Türk Vatandaşlarına Uyarı

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından çıkan karmaşalar sonrası Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nden uyarı geldi. Seul Büyükelçiliği, Güney Kore’deki Türk vatandaşlarına yönelik duyurusunda, “Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır” dedi.

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Seul Büyükelçiliği'nden Güney Kore'deki Türk Vatandaşlarına Uyarı

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol’un 3 Aralık 2024 gecesi ülkede sıkıyönetim ilan etmesi sonrasında yaşanan gelişmeler Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Herhangi bir sorunla karşılaşan veya yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize 0 10 378 012 66 numaralı Nöbetçi Telefon numarasından erişim sağlamaları mümkündür. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır” denildi.

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Kaynak: İHA

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