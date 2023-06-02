Seksi spor olarak kabul eden tek ülke Avrupa Seks Şampiyonası düzenliyor

Seksi spor olarak kabul eden tek ülke olan İsveç'te, Seks Federasyonu, Avrupa Seks Şampiyonası düzenleyeceğini duyurdu.

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Seksi spor olarak kabul eden tek ülke Avrupa Seks Şampiyonası düzenliyor

Kuruluşu 2016 yılında tamamlanan, 3000’e yakın üyesi bulunan İsveç Seks Federasyonu, ilk büyük turnuvasına hazırlanıyor.

10Haber.Net'in haberine göre dünya üzerinde seksi spor olarak kabul ettiren tek federasyon olduğunu belirten kurum, 8 Haziran’da başlayacağını duyurdukları turnuvada, katılımcıların 16 disiplinde yarışmaya katılacaklarını açıkladı.

Ön sevişme, seks pozisyonlarında yaratıcılık, dayanıklılık, orgazm sayısı gibi alanlarda performansı değerlendirilecek olan katılımcılar jüri ve seyirciler tarafından puanlanacak.

KATILIMCI LİSTESİ HENÜZ AÇIKLANMADI

45 dakikalık performanslarda oylama ilk turlarda seyirci ağırlıklı, finalde jüri ağırlıklı olacak. Açıklamalara göre turnuvaya 20 ülkeden katılımcılar başvurmuş durumda. Katılımcı listesi ise açıklanmış değil.

8 Haziran’da başlayacağı duyurulan organizasyonun hayata geçip geçmeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Zira hem İsveç Seks Federasyonu’nun başkanı, hem de turnuvanın düzenleneceği, İsveç’in en bilinen striptiz kulübü zincirinin sahibi Dragon Bratich, pek de güvenilir bir kişi olarak değerlendirilmiyor. 5 yıl önce dolandırıcılıktan yargılanmış.

TÜRKİYE'DE YASAKLI

Performanslar, Türkiye’de yasaklı olan www.livesexhouse.com adresinden yayınlanacak. Haftalar sürmesi beklenen organizasyonda günlük performans süresi 6 saat olarak belirlendi.

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