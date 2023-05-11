Seçimleri kaybeden Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, eşinden boşanacağını açıkladı

Finlandiya’da geçen ay seçimi kaybettikten sonra görevinden ayrılan Başbakan Sanna Marin, üç yıllık eşinden boşanma kararı aldıklarını açıkladı. 

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Seçimleri kaybeden Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, eşinden boşanacağını açıkladı

The Guardian’da yer alan habere göre, Finlandiya’nın eski Başbakanı Sanna Marin 19 yıldır birlikte olduğu, üç yıldır evli olduğu Markus Raikkonen ile boşanmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Marin ve Raikkonen’in beş yaşında bir kızları bulunuyor. 

37 yaşındaki Marin, Instagram hesabından boşanma haberini duyurduğu paylaşımda Raikkonen ile fotoğrafını paylaşarak “Gençliğimizi birlikte yaşadık, yetişkinliğe birlikte adım attık ve sevgili kızımız için birlikte ebeveyn olduk” dedi. 

Finlandiya’da geçen hafta yapılan seçimde Marin ve partisi Sosyal Demokratik Parti, seçimi kaybetmiş sağcı Ulusa Koalisyon Partisi ve milliyetçi Finns Partisi’nin gerisinde kalmıştı. 

2019’da göreve geldiğinde Marin, dünyanın en genç başbakanı unvanının sahibi olmuştu. 

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