Eurovision 2023'te ilk 10 finalist belli oldu

Eurovision Şarkı Yarışması'nda 2023'ün finalistleri belli oldu.

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Eurovision 2023'te ilk 10 finalist belli oldu

Bu yıl 67. kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali dün akşam gerçekleşti. 37 ülkenin şampiyonluk için mücadele ettiği yarışmada finalistler belli oldu.

2012'de "Euphoria" şarkısıyla İsveç'i temsil eden ve yarışmada birinci olan şarkıcı, "Tattto" şarkısıyla bu yıl yine favoriler arasında yerini aldı.

Norveç, İsveç, Finlandiya, Sırbistan, Moldova, Portekiz, İsrail, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve İsviçre finali gören ülkeler oldu.

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