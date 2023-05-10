Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları 19 Mayıs'ta Moskova'da görüşecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 19 Mayıs Cuma günü Rusya'nın ev sahipliğinde başkent Moskova'da görüşecek.

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Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları 19 Mayıs'ta Moskova'da görüşecek

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Rusya'nın daveti üzerine Bayramov ile Mirzoyan'ın, gelecek hafta Moskova'da görüşeceğini söyledi.

Badalyan, iki bakanın barış anlaşması üzerindeki müzakereleri sürdüreceklerini kaydetti.

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ev sahipliğinde 1-4 Mart tarihlerinde, başkent Washington'da bir araya gelmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da 14 Mayıs'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Azerbaycan - Ermenistan gerilimi
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