Rusya'dan Açıklama: Ukrayna'nın Kursk'ta Ele Geçirdiği Alanın Çoğunu Geri Aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Bölgede Rusya ve Ukrayna askeri birlikleri arasında çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Kursk bölgesinde düşmanın işgal ettiği 1268 kilometrekare alanın, yüzde 63,2'si (801 kilometrekare) kurtarıldı. Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda, ocak ayının ilk iki haftasında Aleksandriya, Leonidovo, Russkoye Poreçnoye ve Kruglenkoye yerleşim birimleri kurtarıldı. Ukrayna ordusu, ocakta Kursk bölgesinde 5 bin 600'den fazla askerini ve 570'i aşkın askeri teçhizatını kaybetti" denildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos 2024'ten bu yana Kursk bölgesinde 52 bin 450 asker, 304 tank, 231 piyade savaş aracı, 173 zırhlı personel taşıyıcı ve 1562 zırhlı aracı kaybettiği ifade edildi.

Kaynak: AA