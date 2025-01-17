İtalya'dan Gazze'ye 50 Tondan Fazla İnsani Yardım

İtalya, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için 50 tondan fazla insani yardım gönderdi. İtalya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "İtalya, bu vesileyle acı çekenlerin yanında olduğunu gösteriyor" denildi.

İtalya'dan Gazze'ye 50 Tondan Fazla İnsani Yardım

İtalya'nın, İsrail saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ulaştırılmak üzere 50 tondan fazla insani yardım gönderdiği açıklandı.

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın Gazze Şeridi'ndeki halka yönelik insani yardım taahhüdünün sürdüğü, 50 tondan fazla temel ihtiyaç malzemesi taşıyan geminin kuzeydeki Monfalcone Limanı'ndan hareket ettiği belirtildi.

Geminin, ilk aşamada Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gideceği, yardımların buradan Gazze'ye ulaştırılacağı kaydedildi.

İtalya'dan Gazze'ye 50 Tondan Fazla İnsani Yardım - Resim : 1

'ACI ÇEKENLERİN YANINDAYIZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Guido Crosetto, "İtalya, bu vesileyle acı çekenlerin yanında olduğunu gösteriyor. İtalya, Gazze’de olduğu gibi acı çekenlere umut vermek için mümkün olan her şeyi yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İtalya, geçen yıl boyunca Gazze’ye muhtelif miktarlarda insani yardım göndermiş ve ara ara maddi yardım tahsis ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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