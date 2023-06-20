Rusya'dan Ukrayna’ya hava saldırısı

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Rusya, gece saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de dahil olmak üzere ülkenin doğusundan batısına kadar birçok kente hava saldırısı düzenledi.

Ülkenin büyük bir bölümünde saatlerce siren sesleri duyuldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın fırlattığı 30 İran yapımı Shahed dronunun 28’inin Ukrayna hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü kaydedildi. Kiev Askeri Yönetimi Lideri Serhiy Popko ise yaklaşık 20 Rus düşman hedefinin Kiev’in hava sahasında görüldüğü ve Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yok edildiği duyuruldu. Lviv Askeri Yönetimi de Rusya’nın kentin kritik altyapısının hedef alındığı ve bölgede yangın çıktığını bildirdi.

Öte yandan, Zaporijya’da Rus ordusunun 7 füze fırlatarak bölgedeki telekomünikasyon altyapı sistemlerini, tarım ve çiftlik alanlarını hedef aldığı aktarıldı. Ukrayna’nın güneyinde bulunan Mikolayiv’in Valisi Vitaliy Kim ise kentte 3 Shahed İHA’sının Ukrayna ordusu tarafından vurulduğunu söyledi.

Ukrayna’ya yapılan hava saldırıları nedeniyle yaralanan olmadığı ve büyük hasarların meydana gelmediği ifade edilirken Rusya’dan saldırılara yönelik açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA