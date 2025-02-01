Rusya, Ukrayna'nın Enerji Tesislerini Vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma sanayi alanındaki gaz ve enerji tesislerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan duyuruda, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında açıklamalar yapıldı.
Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla Ukrayna'nın savunma sanayi alanındaki işletmelerin çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapısı tesislerine grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı başarılı geçti, belirlenen tüm hedefler vuruldu" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece boyunca Ukrayna'ya ait 9 insansız hava aracının (İHA) Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği ifade edilerek, "İHA'lardan 7'si Byransk, 1'i Belgorod, 1'i de Saratov bölgeleri üzerinde düşürüldü" denildi.
Açıklamada, Ukrayna'ya ait bir insansız deniz aracının da Karadeniz'de imha edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA