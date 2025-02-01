Güney Kore'de Yoon'un Avukatlarından Yeni Talep

Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'ün avukatları, azil davasındaki 3 yargıcın çekilmesini talep etti.

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Güney Kore'de Yoon'un Avukatlarından Yeni Talep

Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan ve tutuklanan Yoon Suk Yeol'un hukuk ekibi, azil davasında görevli 3 yargıcın davadan çekilmesini talep etti.

Yoon Sook Yeol'un azil davasındaki hukuk ekibi, Anayasa Mahkemesi'ne resmi talepte bulunarak, Yoon'un davasındaki yargıçlardan Moon Hyung-bae, Lee Mi-seon ve Chung Gye-seon'un davadan çekilmesini istedi. Hukuk ekibi, tarafsızlık konusundaki endişeleri gerekçe göstererek, başyargıç Moon'un geçmişte ana muhalefetteki Demokrat Parti'nin lideri Lee Jae-myung ile sosyal medyada etkileşiminde bulunduğunu belirtti.

Ekip, davadaki diğer bir yargıç Lee'nin ‘Demokratik Toplum için Avukatlar’da bir komitenin başkan yardımcısı olan kardeşinin daha önce başkanın istifasını talep ettiğini aktardı.

Çekilmesi talep edilen son yargıç Chung'un avukat eşinin de Yoon'un görevden alınması çağrısında bulunan bir bildiriye imza attığını vurgulayan ekip, bu konuya dair endişelerini kaydetti.

Kaynak: DHA

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