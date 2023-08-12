Rusya: 'Ukrayna’ya ait 20 İHA imha edildi'

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nı 20 insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığı saldırının engellendiğini duyurdu.

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Rusya: 'Ukrayna’ya ait 20 İHA imha edildi'

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın gece saatlerinde Karadeniz’deki Kırım Yarımadasına 20 İHA ile saldırı gerçekleştirme girişiminde bulunduğu duyuruldu. İHA’ların 14’ünün hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü, 6’sının ise elektronik harp sistemiyle önlendiği aktarıldı. Can kaybı veya hasar meydana gelmediği belirtildi.

Kırımlı yetkililer ise yarımadayı Krasnodar bölgesine bağlayan Kırım Köprüsü’ndeki trafiğin yerel saatle 01.30’dan itibaren 2 saat süreyle durdurulduğunu belirtti.

Rusya, Kırım’ı 2014’te Ukrayna’dan ilhak etmişti.

Kaynak: İHA

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