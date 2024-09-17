Rusya Saldırdı, Donetsk'te Orman Yangını Çıktı

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rusya'nın saldırısı sonrası çıkan orman yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alanlara yayıldı. Yangınla mücadele çalışmaları ikinci gününde sürerken, ekipler yerleşim yerlerini korumak için yoğun çaba harcıyor.

Rusya Saldırdı, Donetsk'te Orman Yangını Çıktı

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rusya’nın düzenlediği saldırı sonrası orman yangını çıktı. Ukrayna acil servisi, şiddetli rüzgar nedeniyle yangınla mücadele koşullarının zorlaştığını belirtti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Lyman ormanlık alanındaki geniş çaplı yangın söndürme çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Rus birlikleri Donetsk Oblastı'ndaki Lyman kasabasını bombalayarak orman yangınına neden oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın ormanın yüzlerce metre içine yayıldı. Donetsk ve Zaporijya garnizonlarından itfaiyeciler ve orman işçileri olay yerinde çalışıyor. Piroteknik ekipleri yangın noktalarına giden araç ve personel güzergâhlarını denetliyor. İHA'lar durumu sürekli olarak izliyor ve acil durum çalışanları yangının yayılmasını önlemek için yerleşim yerlerinin yakınında görev yapıyor” denildi.

Kaynak: DHA

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