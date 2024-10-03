Rusya Donetsk'te Bir Şehir Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Ugledar şehrini ele geçirdiklerini iddia etti.

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Rusya Donetsk'te Bir Şehir Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Doğu askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ugledar yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, ordunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Ugledar kentinden çekildiğini belirterek, "Uygun silahlar olmadan Rusya'yı durduramayız. Onlar mevzilerimizi yok ederken askerlerimizin hayatlarını korumalıyız çünkü onlar binalardan daha önemli." demişti.

Kaynak: AA

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