BM: Gazze Tarif Edilemeyecek Bir Dehşet Yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in aralıksız saldırıları altındaki Gazze'ye yönelik açıklamalar yaptı.

Savaşın başlamasının üstünden neredeyse bir yıl geçtiğini hatırlatan Wateridge, Gazze'de 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini ve 41 binden fazla kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Wateridge, Gazze'de insanların 12 ay boyunca acımazsızca katlandıkları dehşetin tarif edilemeyecek seviyede olduğunu belirterek, "Tüm bir nüfusun, her gün ve her saat yaşatılan korkuyu tam olarak tasvir edemiyorum." ifadesini kullandı.

Hastanelerde yoğun bir kan kokusunun olduğunu vurgulayan Wateridge, çaresizlik içindeki doktorların sayısız çocuğun hayatını kurtaramadığını da söyledi.

Kaynak: AA