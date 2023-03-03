Lavrov ile Blinken görüşmesi: ABD'den 'kısa bir karşılaşma' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, gerçekleştirilen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüşmesinin nedeni sorulmasına üzerine, “Bu, Lavrov ile oldukça kısa bir görüşmeydi. Bu ikili bir görüşme ya da ikisi arasında uzun süreli bir görüşme değildi. Bu, Blinken’in ABD ve dünyanın geri kalanı için önemli olan mesajları açık ve doğrudan iletmek için durumdan yararlandığı oldukça kısa bir görüşmeydi” dedi.

Blinken’ın Lavrov’a 3 mesaj ilettiğini vurgulayan Price, Blinken’in Rusya’nın Yeni START anlaşmasını askıya almasının tüm dünyada endişeye yol açtığını, Rusya’da tutuklu ABD vatandaşı Paul Whelan’ın serbest bırakılması için sunulan teklifi hatırlattığını ve Ukrayna’ya desteğin süreceğini vurguladığını söyledi. Price, “Bu savaşın bu temelde bitmesini istiyoruz. Bu savaşın bitmesini Ukrayna kadar kimse istemez. Savaşın sona erdiğini görme arzumuzla Ukrayna’nın yanındayız ve bu mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Blinken, bizim ve dünyanın geri kalanı için önemli olan mesajları açık ve doğrudan iletmekten çekinmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“Görüşme ABD’nin mi yoksa Rusların isteği üzerine mi gerçekleşti” sorusunu da yanıtlayan Price, “Rus meslektaşlarımızın bundan pay çıkarmaya çalıştıklarını biliyorum. Bizim için aktarmamız gereken önemli nokta, bunun kısa bir karşılaşma olduğudur. Bu, uzun süreli bir ikili görüşme ya da ikisi arasında uzun süreli bir toplantı değildi. Ama genel olarak bizim çıkarlarımıza uygun olanı açıkça ilettiğimiz için özür dileyecek değiliz” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA