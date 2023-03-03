Avustralya'da sel: Bir çocuğu timsah ısırdı

Avustralya’nın kuzey bölgesinde meydana gelen sellerde tahliye edilen bir çocuğu timsah ısırdı. 

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Avustralya'da sel: Bir çocuğu timsah ısırdı

BBC’de yer alan habere göre, Avustralya’nın kuzeyinde meydana gelen aşırı yağış ve selin ardından çok sayıda bölge tahliye edilirken 17 yaşındaki bir çocuğu timsah ısırdı.

Çocuğun bacağının arkasından ısırıldığı, tedavi için yerel bir kliniğe götürüldüğü aktarıldı.

Selin vurduğu Kuzey Toprakları (NT) eyalet bakanı Chansey Paech, bölgeden 700 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilen kişilerin bir Covid karantina tesisinde kalacağı belirtildi.

Yetkililer ayrıca, NT'deki Victoria Nehri çevresindeki bölgeler için de sel uyarısında bulundu.

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