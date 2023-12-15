Rusya açıkladı: Ermenistan'da yeni nükleer güç ünitesi yapımı...

Ermenistan basınına göre, Erivan’da Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya gelen Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, daha sonra Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye 16 kilometre uzaklıktaki Metsamor Nükleer Santrali'nin ömrünü uzatacak çalışmalar için bir Rus şirketini tercih eden Ermenistan'a teşekkür ederek, "Nükleer enerjinin barışçıl amaçlı kullanımı, Rusya-Ermenistan diyaloğunun temel gündem maddeleri arasında. Bu kapsamda yeni nükleer güç ünitelerinin yapımı konusu da görüşülmekte" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Bakanlar Kurulu daha önce aldığı kararla, eski nükleer santralin ömrünü 2036 yılına kadar uzatacak çalışmalar için Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un yan kuruluşu Rusatom Service’e 65 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Kaynak: AA