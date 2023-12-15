Japonya "istilacı" sincapları itlaf edecek

Japon yetkililer, yerli olmayan ve antik binalara zarar veren "istilacı" sincapları itlaf etmeye karar verdi.

Japonya "istilacı" sincapları itlaf edecek

Çok sayıda ahşap tapınağın bulunduğu Kamakura şehir yönetiminin sincap sorununu çözmek için yaklaşık 50 bin dolar harcama yapmak istediği açıklandı.

Mainichi gazetesine göre, bölge sakinlerine kafes vermeyi, turistlere sincapları beslememelerini söyleyen posterler asmayı ve sincapları itlaf edecek insanları işe almayı planlıyorlar.

Kamakura'daki çevre aktivistleri aynı zamanda istilacı türlerin Japonya'nın biyolojik çeşitliliğine yönelik oluşturduğu tehdidin de farkında ve bunların itlaf edilmesi girişimini destekliyor.

Şu anda Japonya'da 150'den fazla hayvan ve bitki türü istilacı olarak kabul ediliyor ve çevre bakanlığı tarafından yabancı istilacılar olarak listeleniyor.

Etiketler
Japonya
Erdoğan'ın yanındaki büyükelçinin sırrını Barış Pehlivan açıkladı: 'Sıradan bir diplomat değil' Erdoğan'ın yanındaki büyükelçinin sırrını Barış Pehlivan açıkladı: 'Sıradan bir diplomat değil'
Terör saldırısı planlama ödevi veren öğretmen görevden alındı Terör saldırısı planlama ödevi veren öğretmen görevden alındı
Pilav yaparken herkes aynı hatayı yapıyor! Bulgurun lezzeti kaçıyormuş Pilav yaparken herkes aynı hatayı yapıyor! Bulgurun lezzeti kaçıyormuş
İŞKUR en çok eleman aranan iş kollarını açıkladı! İş çok işçi yok İŞKUR en çok eleman aranan iş kollarını açıkladı! İş çok işçi yok
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den 2024 öngörüleri: Şans dönüyor! Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den 2024 öngörüleri: Şans dönüyor!
Bakanlık duyurdu: Tapuda yeni dönem başlıyor! Tapuda yeni dönem başlıyor!
İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu her ay daha da yükseliyor! İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu her ay daha da yükseliyor!
Bu burçlara sahip olanlar yaşadı! Yeni yılda tüm kapılar ardına kadar açılacak Bu burçlara sahip olanlar yaşadı!
Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi!: Artık dayanamıyorum Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi!: Artık dayanamıyorum