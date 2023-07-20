Rus personel Tahıl Girişimi Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldı!

Tahıl Koridoru anlaşmasının sona ermesinin ardından Rus personelin Tahıl Girişimi Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) konuyla ilgili açıklamasında "Rus personel İstanbul'daki Müşterek Harekat Merkezi'nden ayrıldı. Anlaşmanın dörtlü şekilde devam etmesinden yanayız." denildi.

Bakanlığın açıklamasında konuya ilişkin şu bilgilendirmelerde bulunuldu:

Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan, bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Bu kapsamda; “Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz” anlayışıyla Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında daha fazla yıkım, gözyaşı ve dram yaşanmaması, ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazırız.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve BM Genel Sekreteri’nin çaba ve girişimleri ile 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da hayata geçirilen “Ukrayna Limanlarından Tahıl ve Gıda Maddelerinin Güvenli Taşınması

Girişimi” kapsamında;

- Bir yıllık sürede binden fazla gemi ile yaklaşık 33 milyon ton tahıl ve gıda ürününün ihtiyaç sahibi ülkeler ile küresel pazarlara erişimi başarıyla sağlanmış,

- Taraf ülkelerin mutabakatıyla Girişim; 19 Kasım 2022, 18 Mart ve 18 Mayıs 2023 tarihlerinde uzatılmış ve 3 dönem hâlinde misyonunu başarıyla devam ettirmiş,

- Bu çerçevede Ukrayna limanlarından üç kıtadaki 45 ülkeye tahıl sevk edilmiştir.

Tahıl Anlaşması’nın sürdürülmesine tüm dünya büyük önem vermektedir. Müşterek gayretlerle tesis edilen Anlaşma’nın küresel gıda krizinin önünün alınması için hayati rol oynadığı aşikârdır.

Ancak, bilindiği üzere 17 Temmuz’da Rusya Federasyonu yaptığı açıklama ile Tahıl Girişimi Anlaşması’nın uzatılmayacağını ve durdurduğunu bildirmiştir.

Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi’nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir.

Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu Girişim’in devam etmesini temenni ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

Ayrıntılar gelecek...



Kaynak: Gerçek Gündem