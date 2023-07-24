Rodos'taki yangından kaçtılar: Sahilde yardım beklediler

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda devam eden yangından kaçan turistler sahilde yardım bekledi.

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Yunanistan’ın Rodos Adası’nda devam eden orman yangınından kaçan turistler bavullarıyla sahillerde yardım bekliyor.

Rodos Adası’ndaki orman yangını 6’ncı gününe girerken, çok sayıda ev ve otel tahliye edildi. Ada’daki turistlerden bazıları havalimanına, bazıları ise bavulları ile sahillere akın etti. Sahile gelen çok sayıda turist, deniz yoluyla tahliye edilmeyi bekliyor.

Şu ana kadar 19 bin kişi güvenli yerlere taşınırken, bunun Yunanistan’ın gerçekleştirdiği en büyük tahliye operasyonu olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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