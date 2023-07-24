Kalp pili takılmıştı: İsrail Başbakanı Netanyahu taburcu edildi

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, tıbbi operasyon geçiren Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv'e bağlı Ramat Gan kentinde yer alan Sheba Tıp Merkezi'nden bu sabah ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

KALP PİLİ TAKILMIŞTI

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'ya önceki gece hastanede kalp pili takıldığını duyurmuştu.

Netanyahu dün sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, sağlık durumunu soran herkese teşekkür ederek "kendisini harika hissettiğini" dile getirmişti.

Netanyahu ayrıca, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının oylaması için bugün Meclise gideceğini belirtmişti.

İsrail'de Netanyahu öncülüğündeki koalisyonun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planına karşı ülke genelinde protestoları ve sivil itaatsizlik eylemleri artmıştı.

Kaynak: AA