Richard Gere: Kariyerimin başındayken açlıktan ölüyordum

ABD'li oyuncu Richard Gere, New York'ta ihtiyaç içindeki insanlara yiyecek ulaştırmayı amaçlayan 'City Harvest' adlı yardım kuruluşunun, kentin ünlü restoranlarından birinde düzenlenen 40'ıncı yıl kutlamasına katıldı. Davette geçmişine dair açıklamalarda bulunan Gere, geçmişte yaşadığı ve unutamadığı açlık günlerini anlattı.

'GENÇ BİR OYUNCU ADAYI OLARAK AÇLIKTAN ÖLÜYORDUM'

Gere, "1970'lerde kariyerinin başındaki bir genç oyuncu adayı olarak açlıktan ölüyordum. Şanslıydım ki iş bulabiliyordum. Broadway yapımlarında da Broadway dışı yapımlarda da sahneye çıkıyordum ama o zamanlar para kazanamayan öyle çok oyuncu vardı ki..." diye konuştu.

O dönem New York'ta yaşayan ve oyuncu olmaya çalışanların yaşadıkları hakkında konuşan Gere, "New York'ta kimse para kazanamıyordu. Maalesef açlık normal bir durumdu. Aç olmak, birçok insan için yaşamın sıradan gerçeklerinden biriydi ama özellikle de serüvenlerine New York'ta başlayan oyuncular için...." ifadelerini kullandı.

'ŞİMDİ HER ŞEY ÇOK PAHALI'

Açlığın ne demek olduğunu bildiği için yardım vakfının faaliyetlerinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten oyuncu, beslenmenin ve yiyeceklerin yaşamın temel unsuru olduğunu söyledi. Gere, "ABD'de birçok insan ihtiyacı olan yiyeceklere ulaşamıyor. Şimdi her şey çok pahalı. Bu yüzden insanların, besleyici yiyecekler yemesi söz konusu olduğunda yardım elimi uzatmaktan mutluyum. Bu temel bir insan hakkıdır" dedi.

'HER ZAMAN YUMURTA YİYORDUM'

Gençlik yıllarında açlıkla nasıl mücadele ettiğini de söyleyen Richard Gere, "O dönem neredeyse her zaman yumurta yiyordum. Bir restorana gitmek ve orada bir şeyler yemek benim için gerçek dışı bir durumdu" diye konuştu.