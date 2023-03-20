Putin'e yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Rusya'dan misilleme

Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'savaş suçu' suçlamasıyla yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı ve yargıçları hakkında ceza davası açtı.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkaran UCM savcısı Karim Ahmad Khan ve yargıçlar Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala ve Sergio Gerardo Ugalde Godinez hakkında dava açıldığı ifade edildi.

'YAKALAMA KARARI, RUSYA CEZA KANUNU'NA AYKIRI'

Rusya Soruşturma Komitesi'nin konuya ilişkin açıklamasında ayrıca UCM savcısının eylemlerinin 'Rusya Ceza Kanunu'nun 299'uncu, 30'uncu ve 360'ıncu maddeleri uyarınca suç unsurları içerdiği' belirtildi. UCM kovuşturmalarını ‘cezai sorumluluk için hiçbir gerekçe bulunmadığından, açıkça yasa dışı’ olarak nitelendiren Komite, 'devlet başkanlarına yabancı ülkelerin yargı yetkisinden mutlak dokunulmazlık tanındığını' kaydetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 17 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.