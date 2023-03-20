Normalleşme hız kesmeden sürüyor: Suudi Arabistan'dan Reisi'ye resmi davet

İran Çin’in girişimiyle ilişkilerini yeniden tesis ettiği Suudi Arabistan’ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi Riyad’a davet ettiğini açıkladı.

Kral Selman'dan bir mektupla yapıldığı belirtilen davet henüz Suudiler tarafından henüz doğrulanmadı.

Halktv’nin aktardığına göre, üst düzey İranlı yetkili Muhammed Cemşidi davet hakkında tweet atarak, Reisi'nin bunu memnuniyetle karşıladığını ve "İran'ın işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu vurguladığını" söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da iki ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı yapma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan Ocak 2016'da Tahran'daki büyükelçiliğinin göstericiler tarafından basılmasının ardından İran’la ilişkilerini kesmişti. İki ülke Suriye ve Yemen'deki iç savaşlar da dahil olmak üzere birçok bölgesel çatışmada karşıt taraflarda yer aldılar.