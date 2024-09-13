Putin'den NATO'ya Gözdağı: 'Savaş İlanı Demektir'

Devlet televizyonu Rossiya-1'e açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'ya önemli mesajlar verdi.

Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin verilmesi konusunun, ABD ve İngiltere’de gündeme getirilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Putin, "kavramların değiştirildiğini" söyledi.

Putin, "Burada Kiev yönetimine Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesi veya yasak getirilmesi söz konusu değil. Ukrayna bunu insansız hava araçları ve diğer araçlar ile zaten yapıyor. Ancak yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların kullanılması halinde ise farklı bir durum söz konusu" diye konuştu.

Ukrayna ordusunun Batı üretimli modern yüksek hassasiyetli uzun menzilli sistemleriyle saldırı düzenleme kapasitesine sahip olmadığını belirten Rus lider, şöyle devam etti:

"Bu ancak, Ukrayna'nın elinde olmayan uydulardan elde edilen istihbarat bilgilerinin kullanımıyla mümkün. Bunlar da ya Avrupa Birliği ya ABD veya genel olarak NATO'ya ait uydu bilgileri olabilir."

'BİZİM İÇİN OLUŞACAK TEHDİTLERE GÖRE GEREKLİ KARARLARI ALACAĞIZ'

Diğer önemli ve kilit unsurun, söz konusu füze sistemlerinin sadece NATO ülkelerinin askeri personeli tarafından çalıştırılmesi olduğuna dikkat çeken Putin, "Ukraynalı askerler bunu yapamıyor" diye ekledi.

Ukrayna yönetimine Rus topraklarına saldırı düzenlemesine izin verilmesi veya verilmemesinin söz konusu olmadığını da belirterek, bunun NATO ülkelerinin doğrudan çatışmaya dahil olup olmayacağı yönünde kararın alınmasıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

'NATO VE AVRUPA ÜLKELERİNİN SAVAŞA KATILDIĞI ANLAMINA GELİR'

Bu kararın alınmasının, NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katıldığı anlamına geleceğini söyleyen Putin, "Bu da çatışmanın özünü ve doğasını önemli ölçüde değiştirecek. Böyle olursa, bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA