Prens Harry: Kendimi her zaman ailenin kalanından farklı hissettim

Britanya’da kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry, kendini her zaman ailenin kalanından “farklı” hissettiğini söyledi. Prens Harry, aynı durumu annesi Prenses Diana’nın da yaşadığını söyledi.

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Prens Harry: Kendimi her zaman ailenin kalanından farklı hissettim

BBC’de yer alan habere göre, travma ve bağımlılıklar üzerine uzmanlaşan Dr. Gabor Mate’nin internetteki programına konuk olan Prens Harry, 1997 yılında annesini kaybettikten sonra terapiye başladığında Prenses Diana’ya dair anılarını unutmaktan korktuğunu söyledi.

Prens Harry, ses getiren otobiyografi kitabı Spare’le ilgili tepkileri de değerlendirdiği programda “sempati toplamaya çalışmadığını”, “bir kurban olmadığını” söyledi.

Kitabı çıkardıktan sonra özgürleşmiş hissettiğini söyleyen Prens Harry, kitabıyla başkalarının da ruh sağlığı tabuları hakkında konuşmasını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Söyleşide kraliyet ailesiyle ilişkilerinden de bahseden Prens Harry, kendini her zaman biraz farklı hissettiğini söyledi. Harry, bu durumun annesi Prenses Diana için de geçerli olduğunu söyledi.

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