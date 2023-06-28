Portekiz'de grev kararı

Portekiz’de farklı iş kollarında çalışan işçiler hayat pahalılığına karşı greve çıkarken, ülke genelinde 100'e yakın gösteri düzenlendi.

Portekiz'de grev kararı

Portekiz'de Portekiz İşçileri Genel Konfederasyonu’na (CGPT) bağlı ve aralarında Matutano, Lactogal, Nobre, Tiendas, Group Altica gibi önemli özel şirketlerin yanı sıra eczacılar, hemşireler, adliye memurları ve ulaştırma sektörü çalışanlarının da bulunduğu çok farklı sektörlerden işçiler, bugün iş bıraktı. Eylemler kapsamında başta Lizbon ve Porto gibi büyük şehirler olmak üzere ülke genelinde 100'e yakın gösteri düzenlendi.

"TEMEL İHTİYAÇ VE HİZMETLERDEKİ FİYATLAR KONTROL ALTINA ALINMALI"

CGPT'den yapılan yazılı açıklamada, iktidardaki sol hükümetten, asgari ücrete (886 avro) en az yüzde 10 zam yapması ve fiyat artışlarına karşı yeni önlemler alınması istendi.

Hayat pahalılığının gerek kamu gerekse özel sektörde işçileri bunalttığı vurgulanan açıklamada, "İşçiyi her geçen gün daha da fazla yoksulluğa iten politikalara son verilip, ücretlerde ve emekli maaşlarında artış yapılmalıdır. Büyük ekonomik grupların çıkarlarına olan spekülasyonlara son verilmelidir. Temel ihtiyaç ve hizmetlerdeki fiyatlar kontrol altına alınıp, düşürülmelidir" çağrısında bulunuldu.

Ülkede tek başına iktidarda olan Sosyalist Parti (PS), 44 temel gıda ürününde KDV'yi sıfırlayarak şimdilik fiyat sınırlaması politikası belirlemeyi tercih ediyor.

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