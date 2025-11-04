Paris Yine Şaşkın! Louvre’dan Sonra Swarovski Soygunu

Louvre’daki tarihi soygundan yalnızca iki hafta sonra, bu kez Paris’in kalbinde bulunan bir Swarovski mağazası hırsızların hedefi oldu. Alarm sisteminin çalışmadığı mağazadan yaklaşık 200 bin euroluk mücevher ve saat çalındı.

Son Güncelleme:
Paris Yine Şaşkın! Louvre’dan Sonra Swarovski Soygunu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Louvre Müzesi’ndeki tarihi hırsızlıktan yalnızca iki hafta sonra, Paris bir kez daha büyük bir soygunla sarsıldı. Bu kez hedef, kentin en yoğun bölgelerinden birinde yer alan bir Swarovski mağazası oldu.

200 BİN EUROLUK MÜCEVHER VE SAAT ÇALINDI

Halk TV’nin haberine göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. Hırsızlar, mağazanın kapısını kırarak içeri girdi ve toplam değeri yaklaşık 200 bin euro olan mücevher ile saatleri çaldı. Sabah işe gelen bir çalışanın, kapının hasarlı ve vitrinlerin parçalanmış olduğunu fark etmesiyle soygun ortaya çıktı.

Paris Yine Şaşkın! Louvre’dan Sonra Swarovski Soygunu - Resim : 1

ALARM SİSTEMİ DEVRE DIŞIYDI

Polis ekipleri, mağazanın alarm sisteminin olay anında çalışmadığını tespit etti. Bu durum, şehir genelinde güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Savcılık, çalınan eşyaların değerini doğrularken, mağaza çevresinde kullanılabilir güvenlik kamerası görüntüsüne de ulaşılamadığını açıkladı.

Paris Yine Şaşkın! Louvre’dan Sonra Swarovski Soygunu - Resim : 2

LOUVRE SOYGUNU ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

Swarovski mağazasındaki hırsızlık, iki hafta önce Louvre Müzesi’nde yaşanan büyük soygunun hemen ardından geldi. O olayda, İmparatoriçe Eugénie de Montijo’nun tacı ile İmparatoriçe Marie-Louise’e ait zümrüt kolye ve küpeler çalınmıştı.

Louvre Soygunun Kritik Gelişme: İtiraf Ettiler Ama Mücevherler Hala KayıpLouvre Soygunun Kritik Gelişme: İtiraf Ettiler Ama Mücevherler Hala KayıpDünya
88 Milyon Euroluk Louvre Soygununda 2 Gözaltı, Kalan Mücevherler İçin Flaş Karar88 Milyon Euroluk Louvre Soygununda 2 Gözaltı, Kalan Mücevherler İçin Flaş KararDünya


Kaynak: Halk TV

Etiketler
Paris Fransa Soygun
Son Güncelleme:
Roma'da Tarihi Kalede Göçük: Enkazdan Kurtarılan İşçi Kalbine Yenik Düştü Avrupa'nın Kalbinden Korkutan Görüntüler! Kurtarıldı Ama...
Macera Ölümle Bitti! Nepal'deki Korkunç Çığda 7 Ölü... Macera Ölümle Bitti! Nepal'deki Korkunç Çığda 7 Ölü...
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi
Sındırgı’dan Sonra Yeni Tehlike! Üşümezsoy 6’lık Depremi İşaret Etti Üşümezsoy 'Yeni Bir Kırılmanın Habercisi' Diyerek Uyardı
YÖK'ten Hakan Fidan'ın Diplomasına İlişkin Açıklama YÖK'ten Hakan Fidan'ın Diplomasına İlişkin Açıklama
Bahçeli'den Çok Konuşulacak 'Demirtaş' Çıkışı: 'Tahliyesi Hayırlı Olur' 'Komisyon İmralı'ya Gitsin, Demirtaş'ın Tahliyesi Hayırlı Olur'
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Tüm Sürücülere Artık Zorunlu Oldu! Yapmayana 993 Lira Ceza Kesilecek İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Tüm Sürücülere Artık Zorunlu Oldu! Yapmayana 993 Lira Ceza Kesilecek