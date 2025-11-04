Paris Yine Şaşkın! Louvre’dan Sonra Swarovski Soygunu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Louvre Müzesi’ndeki tarihi hırsızlıktan yalnızca iki hafta sonra, Paris bir kez daha büyük bir soygunla sarsıldı. Bu kez hedef, kentin en yoğun bölgelerinden birinde yer alan bir Swarovski mağazası oldu.

200 BİN EUROLUK MÜCEVHER VE SAAT ÇALINDI

Halk TV’nin haberine göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. Hırsızlar, mağazanın kapısını kırarak içeri girdi ve toplam değeri yaklaşık 200 bin euro olan mücevher ile saatleri çaldı. Sabah işe gelen bir çalışanın, kapının hasarlı ve vitrinlerin parçalanmış olduğunu fark etmesiyle soygun ortaya çıktı.

ALARM SİSTEMİ DEVRE DIŞIYDI

Polis ekipleri, mağazanın alarm sisteminin olay anında çalışmadığını tespit etti. Bu durum, şehir genelinde güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Savcılık, çalınan eşyaların değerini doğrularken, mağaza çevresinde kullanılabilir güvenlik kamerası görüntüsüne de ulaşılamadığını açıkladı.

LOUVRE SOYGUNU ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

Swarovski mağazasındaki hırsızlık, iki hafta önce Louvre Müzesi’nde yaşanan büyük soygunun hemen ardından geldi. O olayda, İmparatoriçe Eugénie de Montijo’nun tacı ile İmparatoriçe Marie-Louise’e ait zümrüt kolye ve küpeler çalınmıştı.





