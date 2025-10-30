Louvre Soygunun Kritik Gelişme: İtiraf Ettiler Ama Mücevherler Hala Kayıp

Fransa'nın kalbi Paris'te 10 gün önce gerçekleşen 88 milyon euroluk Louvre soygunuyla ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin suçlarını 'kısmen' kabul ettiği açıklandı. Ancak paha biçilemeyen mücevherlerden hala bir iz yok...

Louvre Soygunun Kritik Gelişme: İtiraf Ettiler Ama Mücevherler Hala Kayıp
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 10 gün önce gerçekleşen soygun, Fransa’da gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor.

Paris Savcısı Laure Beccuau, Louvre Müzesi'nde meydana gelen mücevher soygunuyla ilgili iki şüphelinin suçlarını ‘kısmen’ itiraf ettiğini duyurdu. Beccuau'nun açıklamasına göre, zanlılar hırsızlık planının belirli aşamalarında yer aldıklarını doğruladı ancak tüm suçlamaları kabul etmedi. Beccuau, iki şüphelinin ‘örgütlü hırsızlık’ ve ‘suç örgütü kurma’ suçlamalarıyla ön soruşturma kapsamında yakalandığını ve geçici olarak gözaltında tutulacaklarını aktardı.

MÜCEVHERLER SATILABİLİR Mİ?

Savcı, çalınan mücevherlerin henüz bulunamadığını dile getirerek, “Bu parçalar artık satılamaz nitelikte. Kim olursa olsun satın alırsa, 'çalınmış malı gizleme' suçunu işlemiş olur. Hala geri teslim edilmesi için bir fırsat var” ifadelerini kullandı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şüphelilerden birinin 2010 yılından bu yana Fransa'da ikamet eden 34 yaşındaki Cezayir vatandaşı olduğu ve Charles de Gaulle Havalimanı'nda Cezayir'e gitmek üzereyken yakalandığı bildirildi.

Diğer 39 yaşındaki şüphelinin ise Paris'in kuzeyindeki Aubervilliers semtinde ele geçirildiği, DNA'sının, mücevherlerin sergilendiği cam vitrinde ve soygun sırasında olay yerinde bırakılan bazı eşyalarda tespit edildiği kaydedildi.

88 Milyon Euroluk Louvre Soygununda 2 Gözaltı, Kalan Mücevherler İçin Flaş Karar88 Milyon Euroluk Louvre Soygununda 2 Gözaltı, Kalan Mücevherler İçin Flaş KararDünya

Paris'in Kalbindeki 88 Milyon Euroluk Vurgun Kamerada! İşte Louvre Müzesi SoygunuParis'in Kalbindeki 88 Milyon Euroluk Vurgun Kamerada! İşte Louvre Müzesi SoygunuDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Fransa Müze, Paris
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ABD-Çin Hattında Yeni Dönem mi? Trump-Şi Zirvesinde 'Anlaşma' Mesajı Dünyanın Beklediği Zirvede 'Anlaşma' Mesajı
SDG, Halep'in Doğusunu Bombaladı! 2 Suriye Askeri Hayatını Kaybetti SDG Halep'in Doğusunu Bombaladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Pastırma Sıcakları Kapıda! Yazdan Kalma Günler Geri Dönüyor Pastırma Sıcakları Kapıda! Yazdan Kalma Günler Geri Dönüyor
Bahis Skandalında Flaş Gelişme! Hakem Zorbay Küçük İlk Kez Konuştu! Şikayetçi Oldu Bahis Skandalında Flaş Gelişme
Gebze'den Acı Haber! Anne ve Babanın Cansız Bedenleri Enkazdan Çıkarıldı Anne ve Babanın Cansız Bedenleri Enkazdan Çıkarıldı
Deniz Kıyısında Gizemli Ölüm! Yürüyüşe Çıkanlar Fark Etti Deniz Kıyısında Gizemli Ölüm! Yürüyüşe Çıkanlar Fark Etti
Altın Frene Bastı! Trump–Şi Zirvesi Piyasaları Sarstı! Panik Satışları Başladı Altın Frene Bastı! Trump-Şi Zirvesi Piyasaları Sarstı! Panik Satışları Başladı