Paris 2024'ten 'Son Akşam Yemeği' Özrü

Paris 2024 olimpiyat organizatörleri, cuma akşamı yapılan açılış törenindeki 'Son Akşam Yemeği' canlandırmasının tepki çekmesi sonrası Katoliklerden ve diğer Hıristiyan gruplardan özür diledi.

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Paris 2024'ten 'Son Akşam Yemeği' Özrü

2024 Paris Olimpiyatları'nda İncil'de İsa Mesih ve havarilerinin çarmıha gerilmeden önce son yemeklerini yedikleri sahnenin canlandırıldığı bölümde drag queenler, transseksüel bir model ve Yunan şarap tanrısı Dionysos kılığına girmiş çıplak bir şarkıcının yer alması Katolik Kilisesi'nin tepkisini çekti.

Paris 2024 sözcüsü Anne Descamps bir basın toplantısında, “Hiçbir zaman herhangi bir dini gruba saygısızlık gösterme niyeti olmadığı açık. Açılış töreni toplumun hoşgörüsünü kutlamaya çalışmıştır. Bu amaca ulaşıldığına inanıyoruz. Eğer insanlar herhangi bir şekilde alındıysa gerçekten üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Gösterişli açılış töreninin sanat yönetmeni Thomas Jolly, dini yıkmanın hiçbir zaman niyeti olmadığını söyledi. Cumartesi günü gazetecilere açıklamalarda bulunan Jolly, “Biz çeşitlilik hakkında konuşmak istedik. Çeşitlilik birlikte olmak demektir. Herkesi dahil etmek istedik, bu kadar basit” diye konuştu.

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