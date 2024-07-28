Seine Nehri'nde Kirlilik Alarmı: Antrenmanlar İptal

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının Seine Nehri'nde bugün yapmayı planladıkları antrenman, kirlilik sebebiyle iptal edildi.

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Seine Nehri'nde Kirlilik Alarmı: Antrenmanlar İptal

Olimpiyat oyunlarının oynandığı Fransa'nın başkenti Paris'te Seine Nehri'ndeki triatlon antrenmanları kirlilik sebebiyle iptal edildi.

Dünya triatlon temsilcilerinin açıklamasında, su kalitesinin testlerini yapan kuruluşun raporuna göre nehirde yüzmenin sağlık açısından risk teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, Seine Nehri'nin su kalitesinin testlerde istenilen seviyede çıkmaması üzerine alınan ortak karar doğrultusunda triatlon idmanlarının iptal edildiği bildirildi.

Organizasyonun açılış seremonisi öncesinde başlayan ve dün akşam saatlerine kadar süren yağmur sebebiyle nehrin kirlendiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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