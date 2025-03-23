Papa Bugün Taburcu Olacak

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’un, solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edileceği açıklandı.

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Papa Bugün Taburcu Olacak

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşitin ardından çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa, 37 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi altındaydı. Papa’nın doktorları Profesör Sergio Alfieri ve Doktor Luigi Carbone, hastanede düzenledikleri basın toplantısında, Papa'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

İKİ KEZ HAYATİ TEHLİKE ATLATTI

Prof. Alfieri, Papa'nın hastalığı süresince iki kez hayati tehlike atlattığını ancak şu an zatürrenin tamamen geçtiğini duyurdu. Ancak doktorlar, polimikrobiyal enfeksiyonun devam ettiğini ve tamamen iyileşmesinin zaman alacağını belirtti.

Dr. Luigi Carbone ise Papa’nın konuşma yetisini ne zaman tam olarak geri kazanacağının belli olmadığını ancak kısa sürede toparlanmasını beklediklerini ifade etti.

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Kaynak: DHA

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