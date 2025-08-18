Pakistan’da Muson Kabusu! 7 Köy Haritadan Silindi, 645 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Yıkıldı

Pakistan’da 3 aydır etkisini gösteren muson yağışları sonrasında oluşan selde en az 645 kişi hayatını kaybetti. Felakette n az 5 bin 380 ev hasar görürken, en fazla hasarın yaşandığı bölgenin Buner olduğu bildirildi. Khyber Pakhtunkhwa Eyaleti Başbakanı Ali Amin Gundapur, bölgede zarar gören yerleşim birimleri için 3 milyar rupi (yaklaşık 10,5 milyon dolar) değerinde bir bütçe ayrıldığını duyurdu.

Pakistan’da Haziran ayından bu yana etkili olan muson yağışları büyük bir felakete dönüştü. Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), 26 Haziran – 16 Ağustos tarihleri arasında sel ve heyelanlar nedeniyle en az 645 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

5 BİNDEN FAZLA EV HASARLI

Ülkenin özellikle kuzey kesimlerinde yıkıma yol açan şiddetli yağışlar sonrası Buner bölgesinde en az 5 bin 380 ev hasar gördü.

“YÜZDE 50 DAHA ŞİDDETLİ"

NDMA Başkanı Korgeneral Inam Haider, bu yılki muson yağışlarının geçen seneye kıyasla çok daha yoğun geçtiğini belirtti. Haider, eylül ayına kadar üç büyük yağış dalgası daha beklendiğini söyledi.

En çok etkilenen bölgeler arasında ise Buner, Bajaur, Battagram ve Gilgit-Baltistan’daki Babusar yer aldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde sel felaketi sırasında kaybolan kişilere ulaşmak için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

NDMA Başkanı Haider, bazı ülkelerden yardım teklifleri geldiğini belirterek, “Pakistan olarak yeterli kaynağa sahibiz, şu an yabancı yardıma ihtiyacımız bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

3 MİLYAR RUPİLİK YARDIM BÜTÇESİ

Khyber Pakhtunkhwa Eyaleti Başbakanı Ali Amin Gundapur, selden en çok etkilenen Buner bölgesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Gundapur, bölgede zarar gören yerleşim birimleri için 3 milyar rupi (yaklaşık 10,5 milyon dolar) değerinde bir bütçe ayrıldığını duyurdu.

Eyalet yönetimi, bölgeye gıda, ilaç ve temel yaşam malzemeleri gönderilmesi için çalışmaların kesintisiz süreceğini vurguladı.

Kaynak: DHA

muson yağmurları Pakistan
