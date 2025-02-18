Pakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adının Verildiği Kavşak Açıldı
Pakistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının verildiği kavşağın açılışı yapıldı.
Pakistan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adının verildiği kavşağın açılışı yapıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının verildiği kavşağın resmi açılışını yaptı.
Erdoğan’ın adı 13 Şubat’ta Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yaptığı resmi ziyaret sırasında yeni inşa edilen bir kavşağa verilmişti.
Şahbaz, Erdoğan’a adının verildiği kavşağın tabelasını hediye etmişti.
Kaynak: İHA