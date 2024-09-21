Pakistan'da Çocuk Felci Vakaları Yükseliyor

Pakistan'da bu yıl görülen çocuk felci vakası sayısı 21'e çıktı.

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Pakistan'da Çocuk Felci Vakaları Yükseliyor

Çocuk felci vakaları, aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan'da görülmeye devam ediyor.

Pakistan medyasına göre Sind, Belucistan ve Hayber Pahtunhva vilayetlerinde 3 yeni çocuk felci vakası tespit edildi. Böylece yeni vakalarla birlikte bu yıl ülke genelinde tespit edilen çocuk felci vakaları 21'e yükseldi.

PAKİSTAN'DA GEÇEN YIL 6 ÇOCUK FELCİ VAKASI TESPİT EDİLMİŞTİ

Daha önce birçok ülkede görülen çocuk felci vakaları, etkili aşı kampanyaları neticesinde büyük oranda azaldı.

Yoksulluk, çatışma ve güvenlik sorunları, çocuk felcinin önüne geçilememesinin nedenleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA

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