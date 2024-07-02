Ölümden döndü, cenneti anlattı: "Tanrı bana gülüyordu"

Guatemala'da Mariandree Cárdenas isimli genç kadın, boğulma nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Komaya girip anlık olarak ölümü deneyimleyen kadın, o sırada cenneti ve Tanrı'yı ​​gördüğünü iddia etti.

Deneyimlerini TikTok'ta ayrıntılı olarak anlatan genç kadın, cennetin zihinleriyle iletişim kuran "ışık varlıklarıyla" dolu olduğunu söyledi.

Çocukken şiddetli astım tanısı konulan 24 yaşındaki kadın entübe edildi.

Mariandree, hastane yatağında bedeni bilinçsiz bir şekilde yatarken, zihninin hiç de sakin olmadığını ifade ederek, "Son duyduğum şey bir hemşirenin veya doktorun 'bizi terk etti' ifadesini kullanmasıydı. Göz açıp kapayıncaya kadar dünyada olmaktan çıkıp başka bir yerde belirdim. Işıkla dolu ama güneşsiz, aysız, yıldızsız bir yerdeydim. Daha önce hiç görmediğim yiyeceklerle dolu uzun bir masada oturuyordum. Artık insan bedenine sahip olmayan, ışıktan varlıklar olan insanlarla doluydu. Hiç kimse birbiriyle sesiyle değil, zihniyle konuşuyordu. Ben de öyle iletişim kuruyordum çünkü bu normal gibiydi, ben hep oraya aittim. Geçmiş hayatımı, ailemi ve Dünya'yı hatırlamıyordum; bunların hiçbiri benim için var olmamıştı. Karşımda Tanrı oturuyordu. Tanrı olduğunu biliyordum çünkü o en büyük ışıktı, her yeri aydınlatan oydu. Yüzünü göremiyordum ama güldüğünü biliyordum." diye konuştu.

Doktorlar Mariandree'nin ölümden dönme deneyiminin astımıyla bağlantılı olduğunu ifade ederken, genç kadın "Bunun Tanrı istediği için yaşamak zorunda kaldığım bir şey olduğunu düşünüyorum. O, bana ölümden sonra ne olduğunu göstermem, o büyük sırrı çözmem için beni seçti. Sanki benimle biraz zaman geçirmek istedi ve sonra bana karşılığını verdi. Beni geri gönderdi. Beni bir kenara çekip henüz zamanımın gelmediğini söyledi." diye ekledi.

Yaşadığı deneyimin saatler sürmüş gibi hissettirdiğini söyleyen Mariandree'nin 3 gün komada kaldığı belirtildi.

Genç kadın, ölümün gizemini ortaya çıkarmak için Tanrı tarafından seçildiğini iddia ediyor.