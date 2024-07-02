İran'da yüzlerce kişi kum fırtınası nedeniyle hastanelik oldu

İran'da yaşanan kum fırtınası nedeniyle yüzlerce kişi hastanelik oldu.

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İran'da yüzlerce kişi kum fırtınası nedeniyle hastanelik oldu

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletini vuran kum fırtınası, bölgedeki birçok kişiyi etkiledi. Yüzlerce kişi solunum problemleri ve yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Zabul Sağlık Bilimleri Üniversitesi yetkilisi Muhammed Halili, fırtına ve tozdan etkilenen 620 kişinin çeşitli hastanelere başvurduğunu, 25 kişinin ise yatırılarak tedavi altına alındığını söyledi.

Görüş mesafesinin de oldukça düştüğü fırtınada, kum fırtınası kaynaklı trafik kazalarında 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, bölge sakinlerini zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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